Electronic Arts potrebbe vendere BioWare e chiudere alcuni studi per un’analista

Alla fine di settembre 2025, Electronic Arts ha annunciato un accordo di acquisizione da 55 miliardi di dollari, che la trasformerà in una società privata controllata da un gruppo di investitori tra cui il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners, il fondo gestito da Jared Kushner. E proprio questa gigantesca operazione potrebbe portare alla vendita di BioWare e alla chiusura di altri team di sviluppo. Ricordiamo prima di tutto che l’acquisizione di Electronic Arts, destinata a concludersi nell’anno fiscale 2027 (a partire da aprile 2026), rappresenta il più grande leveraged buyout mai realizzato nel settore videoludico: un’impresa finanziata in parte da 20 miliardi di dollari di debiti che EA dovrà ripagare, probabilmente attraverso la vendita di studi e tagli strutturali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

