Electrolux l' energia pulita per il futuro | a Forlì si studiano sistemi di cottura all' idrogeno

Non solo produzione, ma anche ricerca finalizzata alla transizione energetica. Il centro R&D Food Preparation dello stabilimento Electrolux di Forlì da anni sull’integrazione dell’idrogeno nei sistemi di cottura. Il risultato è una gamma di prodotti già pronta a operare con miscele fino al 20% di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Assemblee retribuire in Electrolux Susegana. La crisi in Electrolux gli effetti e le altre notizie. Streaming. Link per Assemblee Electrolux Susegana per assenti Giovedi 24 Turno notturno ore 05 - 06 Giornalieri e primi turno ore 09-10 Secondo turno ore 15-16.

