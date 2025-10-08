Egonu | Grazie alle vittorie sportive stiamo sconfiggendo il razzismo
L'azzurra ospite di 'Porta a Porta': "I successi delle varie nazionali italiane ci hanno fatto fare importanti passi in avanti: insieme, con le nostre differenze, possiamo contribuire a un mondo migliore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L’Inter accoglie la Egonu ad Appiano: “Interista grazie a papà”. Poi l’incontro con Lautaro
L'Inter accoglie Egonu ad Appiano: "Nerazzurra grazie a papà". Poi lo scambio di maglie con Lautaro
Egonu: "Grazie alle vittorie sportive stiamo sconfiggendo il razzismo" - L'azzurra ospite di 'Porta a Porta': "I successi delle varie nazionali italiane ci hanno fatto fare importanti passi in avanti: insieme, con le nostre differenze, possiamo contribuire a un mondo migli ... Segnala msn.com
Paola Egonu torna dal trionfo mondiale e trascina la rinnovata Milano, prima vittoria in Serie A1. Bergamo ko - Milano ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella Serie A1 2025- oasport.it scrive