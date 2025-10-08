Egonu | Grazie alle vittorie sportive stiamo sconfiggendo il razzismo

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurra ospite di 'Porta a Porta': "I successi delle varie nazionali italiane ci hanno fatto fare importanti passi in avanti: insieme, con le nostre differenze, possiamo contribuire a un mondo migliore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

egonu grazie alle vittorie sportive stiamo sconfiggendo il razzismo

© Gazzetta.it - Egonu: "Grazie alle vittorie sportive stiamo sconfiggendo il razzismo"

In questa notizia si parla di: egonu - grazie

L’Inter accoglie la Egonu ad Appiano: “Interista grazie a papà”. Poi l’incontro con Lautaro

Inter, Paola Egonu incontra Lautaro Martinez e ammette: “Io interista grazie al mio papà”

egonu grazie vittorie sportiveEgonu: "Grazie alle vittorie sportive stiamo sconfiggendo il razzismo" - L'azzurra ospite di 'Porta a Porta': "I successi delle varie nazionali italiane ci hanno fatto fare importanti passi in avanti: insieme, con le nostre differenze, possiamo contribuire a un mondo migli ... Segnala msn.com

Paola Egonu torna dal trionfo mondiale e trascina la rinnovata Milano, prima vittoria in Serie A1. Bergamo ko - Milano ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella Serie A1 2025- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Egonu Grazie Vittorie Sportive