Non vi è dubbio sul fatto che l’Oysho Milano Premier Padel P1, al quarto anno di grande padel internazionale a Milano, abbia contribuito in maniera decisa e decisiva al boom del padel in Lombardia e nel nostro Paese. Secondo lo studio dedicato alla regione lombarda del FIP Research & Data Analysis Department – il Centro studi della Federazione Internazionale Padel – la Lombardia conta, al 30 settembre 2025, 1.451 campi distribuiti in 456 club. Nel 2022, anno del primo P1 all’Allianz Cloud, i campi erano 858: un salto in avanti che sfiora un aumento del 40%. Con 400mila praticanti su circa un milione e mezzo in tutta Italia, la Lombardia è la locomotiva della passione per questo sport. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Effetto Milano Premier Padel sul movimento in Lombardia: a Bergamo 50 strutture e oltre 150 campi