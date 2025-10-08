Educazione digitale per i 9-14enni e sostenibilità per le imprese | due nuovi percorsi a Piacenza

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Educazione digitale per i 9-14enni e sostenibilità per le imprese. Sono i due nuovi percorsi formativi presentati martedì 7 ottobre a Laboratorio Aperto, nella ex Chiesa del Carmine. Al centro il progetto di educazione digitale "Maker Dojo" per la fascia d'età 9-14 anni e lo "Start Up Creation. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: educazione - digitale

