Edoardo Segato trovato morto era scomparso da casa da due giorni | resta un mistero il decesso

Leggo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane vita spezzata, un silenzio che ha fatto tremare un?intera comunità. Edoardo Segato, 24 anni, è scomparso nel nulla, lasciando dietro di sé un vuoto e. 🔗 Leggi su Leggo.it

edoardo segato trovato morto era scomparso da casa da due giorni resta un mistero il decesso

© Leggo.it - Edoardo Segato trovato morto, era scomparso da casa da due giorni: resta un mistero il decesso

In questa notizia si parla di: edoardo - segato

Edoardo Segato trovato morto a Vigonza, era scomparso da Stra almeno due giorni prima

edoardo segato trovato mortoEdoardo Segato trovato morto, era scomparso da casa da due giorni: resta un mistero il decesso - Una giovane vita spezzata, un silenzio che ha fatto tremare un’intera comunità. Come scrive msn.com

edoardo segato trovato mortoEdoardo Segato trovato morto a Vigonza, era scomparso da Stra almeno due giorni prima - Le ricerche di Edoardo Segato, 24enne scomparso da Stra dal 7 ottobre scorso, si sono concluse in tragedia. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Edoardo Segato Trovato Morto