Edoardo Segato trovato morto a Vigonza era scomparso da Stra almeno due giorni prima
Edoardo Segato, 24enne scomparso da due giorni da Stra, è stato trovato morto a Vigonza: indagini sul decesso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: edoardo - segato
APRE LA NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI DI TARANTO! Da oggi, 30 settembre e fino al 10 ottobre, puoi abbonarti alla nuova Stagione 2025/26 del Comune di Taranto al Teatro Comunale Fusco. In cartellone per la prosa Edoardo Purgatori, Filipp - facebook.com Vai su Facebook
Edoardo Segato trovato morto, era scomparso da casa da due giorni: resta un mistero il decesso - Edoardo Segato, 24 anni, è scomparso nel nulla, lasciando dietro di sé un vuoto ... leggo.it scrive
Trovato morto Edoardo Segato, il ragazzo di Strà scomparso da due giorni. Si indaga sulle cause del decesso - Aveva scritto gli ultimi messaggi sulla chat di famiglia due giorni fa, lunedì 6 ottobre. Scrive msn.com