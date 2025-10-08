Edoardo scomparso da giorni la tragedia che ha sconvolto tutti
Una giovane vita spezzata e un silenzio che ha travolto un’intera comunità. Per due giorni, a Stra, nel Veneziano, non si è parlato d’altro che di Edoardo Segato, un ragazzo di 24 anni scomparso nel nulla. Ore interminabili, vissute tra paura e speranza, mentre familiari e amici cercavano disperatamente un segno, una traccia, un indizio capace di riportarlo a casa. La madre lancia l’appello disperato sui social. Martedì 7 ottobre, la madre del giovane, Michela Lion, aveva affidato ai social un messaggio carico di dolore e angoscia. “Mio figlio è sparito, vi prego aiutateci. Abbiamo avvisato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: edoardo - scomparso
Edoardo, scomparso dopo essere uscito dalla scuola media di Lipomo
Edoardo Segato trovato morto a Vigonza, era scomparso da Stra almeno due giorni prima
Edoardo scomparso da giorni, la notizia più tragica: straziante
Bambino scomparso: “Aiutateci a ritrovare Edoardo”: Appello dei genitori dello studente tredicenne di #Lipomo (#Como) che non è tornato a casa dopo la scuola. Non ha con sé il telefono. Potrebbe essersi allontanato con un coetaneo, qualcuno lo ha incontra - facebook.com Vai su Facebook
Bambino scomparso: “Aiutateci a ritrovare Edoardo”: Appello dei genitori dello studente tredicenne di #Lipomo (#Como) che non è tornato a casa dopo la scuola. Non ha con sé il telefono. Potrebbe essersi allontanato con un coetaneo. #chilhavisto [FOTO]? h - X Vai su X
Edoardo Segato trovato morto a Vigonza, era scomparso da Stra almeno due giorni prima - Le ricerche di Edoardo Segato, 24enne scomparso da Stra dal 7 ottobre scorso, si sono concluse in tragedia. Secondo virgilio.it
Morto Edoardo Segato: il giovane ventiquattrenne di Stra scomparso - Il giovane di ventiquattro anni originario di Stra era scomparso da almeno due giorni. Si legge su alphabetcity.it