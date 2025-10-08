Edoardo scomparso da giorni la notizia più tragica | straziante

Una giovane vita improvvisamente svanita, un silenzio che ha gelato un’intera comunità. Da due giorni, a Stra, nel Veneziano, non si parlava d’altro che di lui: un ragazzo di 24 anni scomparso nel nulla, lasciando dietro di sé angoscia, domande e un’attesa sempre più pesante. Le ore trascorrevano lente, tra speranza e paura, mentre amici e parenti si aggrappavano a ogni piccolo segnale, a ogni possibilità che potesse far tornare la luce in una storia che sin dall’inizio aveva il sapore dell’incubo. >> “Me l’avete fatto in faccia”. Francesca, uno choc al Grande Fratello: l’affronto e la lite furiosa con le altre della Casa Martedì 7 ottobre, la madre del giovane, Michela Lion, aveva lanciato un appello disperato sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

