Edmondo torna tutto è perdonato | Martusciello ottiene le scuse e Forza Italia scioglie la riserva su Cirielli

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo: Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, capodelegazione al parlamento europeo, tagliato fuori dalla corsa alla candidatura a presidente della Campania per il centrodestra da una inchiesta giudiziaria belga che ha riguardato una sua assistente, poi dissolta nel nulla (l'inchiesta, non l'assistente), è riuscito a essere il protagonista assoluto di questa sceneggiata napoletana in salsa salernitana che si è conclusa oggi con il via libera del partito di Silvio Berlusconi alla candidatura di Edmondo Cirielli.

