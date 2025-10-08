Edmondo Cirielli annuncia ufficialmente la candidatura a presidente della Campania

«Rialziamoci per tornare grandi!». Con questo slogan, accompagnato da una sua foto firmata con le parole “Edmondo Cirielli, il tuo presidente per la Campania”, l’attuale viceministro degli Esteri in quota Fratelli d’Italia ha ufficializzato la sua corsa a governatore.L’unità della coalizione: il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

