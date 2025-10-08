Edizioni BD annuncia Scegli la tua avventura – Classic Collection di E Packard RA Montgomery D Terman

Alla fine degli anni ’70 si è affacciata sul mondo dell’intrattenimento per i più piccoli una nuova forma di gioco destinata a rivoluzionare le regole del divertimento. Un modo inedito di vivere la narrazione, capace di appassionare milioni di bambini e ragazzi in tutto il mondo. La premessa era tanto semplice quanto geniale: una storia in cui era il lettore stesso a decidere lo sviluppo degli eventi e le azioni dei personaggi, con una sensazione di libertà assoluta. Dalla brillante intuizione di Edward Packard nacque così Scegli la tua avventura, la mitica serie di libri-gioco che ha dato vita al fenomeno dei librogame e che torna oggi sugli scaffali grazie a Edizioni BD, in una nuova e imperdibile edizione da collezione che raccoglie i primi volumi della collana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD annuncia Scegli la tua avventura – Classic Collection di E. Packard, R.A. Montgomery, D. Terman