ecuador attacco al convoglio del presidente daniel noboa

In Ecuador il presidente è rimasto illeso dopo un assalto al suo veicolo nel sud del paese. Le proteste indigene per la fine dei sussidi al carburante stanno diventando un banco di prova per la tenuta del governo. Il 7 ottobre, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa è rimasto illeso in un attacco al veicolo su cui viaggiava nella provincia di Cañar, nel sud del Paese. Secondo il governo, circa cinquecento persone si sarebbero avvicinate al convoglio lanciando pietre e bastoni. Successivamente, sul mezzo del presidente sarebbero stati trovati segni compatibili con colpi d’arma da fuoco. In un video diffuso dalla presidenza ecuadoriana, registrato dall’interno di uno dei veicoli, si sentono spari e la voce di qualcuno che urla “abbassate la testa”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

