Ecuador attacco al convoglio del presidente Daniel Noboa
In Ecuador il presidente è rimasto illeso dopo un assalto al suo veicolo nel sud del paese. Le proteste indigene per la fine dei sussidi al carburante stanno diventando un banco di prova per la tenuta del governo. Il 7 ottobre, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa è rimasto illeso in un attacco al veicolo su cui viaggiava nella provincia di Cañar, nel sud del Paese. Secondo il governo, circa cinquecento persone si sarebbero avvicinate al convoglio lanciando pietre e bastoni. Successivamente, sul mezzo del presidente sarebbero stati trovati segni compatibili con colpi d’arma da fuoco. In un video diffuso dalla presidenza ecuadoriana, registrato dall’interno di uno dei veicoli, si sentono spari e la voce di qualcuno che urla “abbassate la testa”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: ecuador - convoglio
Lo sciopero nazionale paralizza l’Ecuador, assaltato il convoglio del presidente Noboa
Il mio articolo sulle proteste in #Ecuador pubblicato su @ilmanifesto #ParoNacionalEcuador #ParoNacional2025 - X Vai su X
ECUADOR È di nuovo sciopero generale a tempo indeterminato in Ecuador. La miccia che ha riacceso la scintilla del “paro nacional” è ancora una volta l’aumento del carburante che ha scatenato la protesta della popolazione, in particolare quella indigen - facebook.com Vai su Facebook
Ecuador, spari contro l’auto del presidente Noboa: illeso - Attacco armato al corteo presidenziale in visita alla provincia di Cañar, epicentro delle proteste dell’organizzazione indigena Conae ... Segnala ilsole24ore.com
Attacco al veicolo su cui viaggiava il presidente ecuadoriano Daniel Noboa - Il 7 ottobre il presidente ecuadoriano Daniel Noboa è rimasto illeso in un attacco al veicolo su cui viaggiava nel sud del paese, in un contesto di forti proteste delle comunità indigene, ha annunciat ... Da internazionale.it