Economia circolare ecco i bilanci di sostenibilità dei consorzi Cobat

Formiche.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’ultimo rapporto sull’economia circolare in Italia, il nostro Paese conferma il suo primato per livelli di circolarità tra i 27 Stati membri dell’Ue, in particolare nel confronto con le altre principali economie europee (Germania, Francia e Spagna). Una stima della Cassa Depositi e Prestiti ricorda come l’adozione di pratiche circolari abbia generato, nel 2024, un risparmio di 16 miliardi e mezzo di euro per le imprese manifatturiere. E la Commissione europea calcola in 45 miliardi di euro, per i 27 Paesi Ue, il risparmio annuo dei costi energetici adottando modelli di maggiore circolarità. 🔗 Leggi su Formiche.net

economia circolare ecco i bilanci di sostenibilit224 dei consorzi cobat

© Formiche.net - Economia circolare, ecco i bilanci di sostenibilità dei consorzi Cobat

In questa notizia si parla di: economia - circolare

Edilizia green, UniBg e Regione Lombardia insieme per promuovere l’economia circolare

BMW stampa 3D riciclo: quando l’economia circolare diventa realtà produttiva

Aziende pavesi green . Svolta nel biometano e nell’economia circolare

economia circolare bilanci sostenibilit224Economia circolare, ecco i bilanci di sostenibilità dei consorzi Cobat - I consorzi Cobat hanno presentato ieri a Roma, in collaborazione con Globe Itala, il loro rapporto sulla sostenibilità. Come scrive formiche.net

Economia circolare: Italia al vertice tra i 27 Paesi Ue - L’Italia è al secondo posto per livelli di circolarità in Europa dopo i Paesi Bassi, ma in prima posizione nel confronto con le altre principali economie europee (Germania, Francia e Spagna). Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Economia Circolare Bilanci Sostenibilit224