Eccoli qua Giulia De Lellis e Tony Effe la foto dopo la notizia del parto

Da giorni l’attenzione dei fan e dei curiosi è tutta rivolta verso una sola domanda: Giulia De Lellis ha partorito? La gravidanza dell’influencer, seguita passo dopo passo da milioni di follower, continua a essere al centro del chiacchiericcio social e mediatico. Nonostante i suoi ripetuti inviti alla discrezione, nelle ultime ore la notizia della nascita della piccola Priscilla è tornata a infiammare il web, alimentata da un intreccio di segnalazioni, supposizioni e post “sospetti”. A scatenare il nuovo ciclone è stato Alessandro Rosica, noto esperto di gossip online, che sui suoi canali social ha assicurato che “Priscilla è nata”, ma che la coppia avrebbe deciso di rimandare l’annuncio ufficiale per via di un accordo esclusivo con una rivista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

