Il pediatra in "Manuale d'amore ", il dentista in " Italians " e poi ancora il chirurgo in " Si vive una volta sola " e il primario in " Viaggi di nozze ". Sono tanti i ruoli legati alla Medicina che Carlo Verdone ha interpretato nella sua carriera di attore e proprio per questo, in occasione del congresso della Società Italiana di Chirurgia, il regista romano ha ricevuto a Bari la Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia. La motivazione. " Sì, forse sono un medico mancato. Forse mia madre avrebbe avuto piacere che avessi fatto il medico, poi ha visto i miei primi spettacoli teatrali, ha detto 'forse la carriera tua è quella' ", ha scherzato Verdone a margine della cerimonia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco perché Carlo Verdone ha ricevuto la laurea ad honorem in Medicina