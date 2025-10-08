Ecco perché Carlo Verdone ha ricevuto la laurea ad honorem in Medicina
Il pediatra in "Manuale d'amore ", il dentista in " Italians " e poi ancora il chirurgo in " Si vive una volta sola " e il primario in " Viaggi di nozze ". Sono tanti i ruoli legati alla Medicina che Carlo Verdone ha interpretato nella sua carriera di attore e proprio per questo, in occasione del congresso della Società Italiana di Chirurgia, il regista romano ha ricevuto a Bari la Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia. La motivazione. " Sì, forse sono un medico mancato. Forse mia madre avrebbe avuto piacere che avessi fatto il medico, poi ha visto i miei primi spettacoli teatrali, ha detto 'forse la carriera tua è quella' ", ha scherzato Verdone a margine della cerimonia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: perch - carlo
CARLO MA PERCHÈ CORRI? Il direttore artistico sgrida in diretta Elettra Lamborghini. Il video dell’episodio che sta facendo scalpore sui social - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Moroni: “Sceso dalla Flotilla perché sono per la trattativa, ma la nostra causa è giusta” - X Vai su X
Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina: «Non salvo vite, ma posso curare l’umore. Diciamo che sono un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali» - L’attore è stato premiato per il suo «approccio compassionevole e clinico alla medicina» che assieme alla «sua celebrità e alle sue capacità comunicative» lo hanno reso un «testimonial competente e un ... Scrive vanityfair.it
Carlo Verdone riceve la laurea ad honorem in Medicina : "Medico mancato, non salvo vite ma curo l'umore" - A conferire il riconoscimento (l'ennesimo) all'attore è stato il rettore Roberto Bellotti dell'Università degli studi di Bari. Come scrive comingsoon.it