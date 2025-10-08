Ecco cosa sarà vietato FdI la proposta di legge che fa infuriare gli islamici

Un nuovo disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati propone una serie di misure volte a contrastare il fondamentalismo islamico e il separatismo culturale in Italia. Il provvedimento, articolato in diversi punti, affronta temi sensibili che coinvolgono la sicurezza pubblica, la tutela dei diritti civili e la regolamentazione delle pratiche religiose. Il testo, illustrato dalla deputata Sara Kelany insieme a Galeazzo Bignami e Francesco Filini, ha raccolto il sostegno del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, segno di un forte appoggio politico all’iniziativa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

