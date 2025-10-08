Ecco cosa sarà vietato FdI la proposta di legge che fa infuriare gli islamici
Un nuovo disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati propone una serie di misure volte a contrastare il fondamentalismo islamico e il separatismo culturale in Italia. Il provvedimento, articolato in diversi punti, affronta temi sensibili che coinvolgono la sicurezza pubblica, la tutela dei diritti civili e la regolamentazione delle pratiche religiose. Il testo, illustrato dalla deputata Sara Kelany insieme a Galeazzo Bignami e Francesco Filini, ha raccolto il sostegno del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, segno di un forte appoggio politico all’iniziativa. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Velo integrale vietato nei luoghi pubblici e stretta sui finanziamenti alle moschee: cosa prevede la proposta di legge FdI - Nel provvedimento presentato alla Camera contro il “separatismo islamico”, anche l’introduzione di nuove fattispecie di reato e l’aumento delle pene per i casi di nozze combinate ... Secondo msn.com
Velo integrale, stop nei luoghi pubblici: la proposta di legge di FdI - Velo integrale, FdI pensa allo stop nei luoghi pubblici: "FdI presenta una proposta di legge contro il separatismo islamico, ossia la creazione di quelle ... Si legge su msn.com