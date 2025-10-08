Ecco cosa c' è nel pizzino sequestrato a casa Sempio

"Venditti Gip Archivia x 20.30. € euro". Questa è la prima riga del foglietto trovato in casa dei genitori di Andrea Sempio durante la perquisizione di maggio e che oggi è al centro dell'inchiesta della procura di Brescia per corruzione in atto giuridiziario che coinvolge l'ex pm Mario Venditti. Ma finora non era stato reso noto che non erano le uniche scritte su quel foglietto: il Tg1 ha mostrato il biglietto originale in cui si leggono anche altre due parti che apparentemente non hanno alcun collegamento tra loro. "Cosa succede? Se i Giarda presentano una istanza di revisione a Brescia fatta bene", si legge appena sotto le prime due righe ben note. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco cosa c'è nel "pizzino" sequestrato a casa Sempio

In questa notizia si parla di: cosa - pizzino

