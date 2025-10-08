Eccellenza e Promozione | ’saltano’ due panchine di lusso Antella 99 Iacobelli è già un ex

L’Antella 99 e Agostino Iacobelli si separano. La società di Eccellenza del presidente Iacopo Innocenti ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con l’allenatore, una decisione maturata a seguito di un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative. Dopo le belle premesse in estate, con una suntuosa campagna acquisti che ha portato all’arrivo di diversi giocatori di spessore per alzare notevolmente il tasso tecnico della rosa, con l’obiettivo ambizioso dichiarato dell’Antella: affrontare una stagione di alto livello per puntare concretamente alla categoria superiore, sia di-rettamente che attraverso i Playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione: ’saltano’ due panchine di lusso. Antella 99, Iacobelli è già un ex

