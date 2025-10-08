Eca l’associazione dei club europei cambia nome e diventa Efc | ecco la nuova strategia

Inter News 24 Eca, l’associazione dei club europei, cambia nome. A Roma la presentazione della nuova identità di quella che diventa l’European Football Clubs. L’associazione dei club europei, precedentemente nota come ECA, ha ufficialmente cambiato nome in European Football Clubs (EFC), presentando la sua nuova identità e strategia con l’obiettivo di porre i club e i loro interessi al centro del calcio. L’organizzazione conta oltre 800 membri in 55 Paesi, riunendo club maschili e femminili di ogni dimensione provenienti da tutta Europa, con la missione di supportare la crescita e lo sviluppo di ciascun club. 🔗 Leggi su Internews24.com

