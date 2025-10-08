Eca l’associazione dei club europei cambia nome e diventa Efc | ecco la nuova strategia
Inter News 24 Eca, l’associazione dei club europei, cambia nome. A Roma la presentazione della nuova identità di quella che diventa l’European Football Clubs. L’associazione dei club europei, precedentemente nota come ECA, ha ufficialmente cambiato nome in European Football Clubs (EFC), presentando la sua nuova identità e strategia con l’obiettivo di porre i club e i loro interessi al centro del calcio. L’organizzazione conta oltre 800 membri in 55 Paesi, riunendo club maschili e femminili di ogni dimensione provenienti da tutta Europa, con la missione di supportare la crescita e lo sviluppo di ciascun club. 🔗 Leggi su Internews24.com
Eca, pace fatta tra El Khelaifi e il Barcellona: ora resta fuori soltanto il Real Madrid. Marotta entra nel board - Intanto il presidente dell'Inter prende il posto di Alessandro Antonello diventato ad del Marsiglia ... Lo riporta corriere.it
L'ECA cambia nome: ora si chiama European Football Clubs (EFC) - Nuova denominazione dell'associazione dei club calcistici europei, che da oggi non si chiama più ECA ma EFC, acronimo di European Football Clubs. Riporta sport.sky.it