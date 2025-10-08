La carta speciale Player Of The Month di Christian Pulisic presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta del dell’ attacance statunitense che milita nel Milan sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa. La carta POTM viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calciatore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 La Carta Player Of The Month Di Christian Pulisic E’ Trapelata Sul Web