EA FC 26 La Carta Player Of The Month Di Christian Pulisic E’ Trapelata Sul Web
La carta speciale Player Of The Month di Christian Pulisic presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta del dell’ attacance statunitense che milita nel Milan sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa. La carta POTM viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calciatore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: carta - player
I CANDIDATI POTM Tra i candidati per il premio “Player of the Month” relativo a settembre c’è ovviamente anche #Pulisic Il vincitore otterrà poi la carta speciale #POTM, sbloccabile nella modalità #UltimateTeam su #FC26, oltre a essere premiato nel pr - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Team of the Week 4: Vini Jr. e Caicedo Guidano la Carica degli In-Form! - Il quarto Team of the Week (TOTW) di FC 26 Ultimate Team è stato rilasciato, portando sul mercato carte In- Secondo imiglioridififa.com
FC 26 SBC Kylian Mbappé POTM: L’Attaccante Più Forte Arriva Subito! - La carta più attesa è finalmente arrivata: Kylian Mbappé è il primo Player of the Month (POTM) della LALIGA EA SPORTS in FC 26 Ultimate Team! Segnala imiglioridififa.com