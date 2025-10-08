È un progetto di dominio travestito da soluzione politica
Donald Trump ha messo a punto un piano per Gaza e il futuro della Palestina in contraddizione aperta con la legalità e perciò destinato a perpetuare, sotto altre forme, l’occupazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: progetto - dominio
No More Dead: New York – mancano solo 24 ore alla chiusura del progetto! Non vorrete mica che la città cada per sempre sotto il dominio degli zombie, vero? Il tempo stringe, e solo voi potete fare la differenza. Unitevi ora alla resistenza su Gamefound, - facebook.com Vai su Facebook
«La gestione comunitaria non è nostalgia, ma investimento per il futuro». Il Dominio Collettivo di Cerasuolo presenta i risultati finali del progetto Mipaaf. - X Vai su X