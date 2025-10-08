Donald Trump ha messo a punto un piano per Gaza e il futuro della Palestina in contraddizione aperta con la legalità e perciò destinato a perpetuare, sotto altre forme, l’occupazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «È un progetto di dominio travestito da soluzione politica»