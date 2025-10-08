È ufficiale l’intelligenza artificiale arriva nella tua barra di ricerca Google | come funziona AI Mode?

L’8 ottobre 2025 segna una svolta nel modo in cui gli italiani interagiscono con Google. La multinazionale di Mountain View, infatti, ha ufficialmente lanciato AI Mode nel nostro Paese, portando l’intelligenza artificiale generativa direttamente nella barra di ricerca che utilizziamo quotidianamente. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico, ma di una rivoluzione concettuale: Google non è più solo un elenco di link blu, ma diventa un assistente intelligente capace di comprendere domande complesse e fornire risposte strutturate in modo conversazionale. La novità è disponibile sia sul sito desktop che tramite l’app Google per Android e iOS, e si estende a quasi 50 Paesi nel mondo con supporto per 36 lingue diverse. 🔗 Leggi su Cultweb.it

