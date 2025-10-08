È tempo di… Cazzi Malati! | appuntamento a Venticano

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, a Venticano si rinnova l’appuntamento con la quarta edizione di “È tempo di. Cazzi Malati!”, la manifestazione enogastronomica organizzata da Ecopotea – Laboratorio Ecologico APS, che coniuga cultura del cibo, memoria collettiva e spirito di comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tempo - cazzi

Cerca Video su questo argomento: 200 Tempo Di8230 Cazzi