È successo | un neurone artificiale ha parlato con un cervello umano e lo ha fatto in maniera incredibile
Gli ingegneri dell’Università del Massachusetts ad Amherst hanno compiuto un passo straordinario verso l ‘integrazione tra tecnologia e biologia umana. Per la prima volta nella storia delle neuroscienze computazionali, un neurone artificiale è riuscito a comunicare direttamente con una cellula cerebrale reale in modo sorprendentemente naturale e “silenzioso”. La vera rivoluzione di questa scoperta non sta solo nella capacità di stabilire una connessione, ma nel modo in cui avviene. Il flusso di informazioni elettriche tra la cellula artificiale e quella biologica utilizza circa lo stesso voltaggio e consumo energetico della comunicazione neuronale naturale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
