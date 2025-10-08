È stato operato | il ministro Crosetto in ospedale cosa succede
Guido Crosetto, ministro della Difesa, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di lunedì 8 ottobre presso l’ Ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina a Roma. Di che operazione si è trattato e come sta ora. Leggi anche: “Sono nostri, non dello Stato”: Emanuele Filiberto e i Savoia contro l’Italia, cosa succede L’intervento chirurgico del ministro alla Difesa Crosetto. Nel contesto di un complesso clima politico, il ministro della Difesa italiano ha dovuto sospendere i suoi impegni istituzionali per dedicarsi alla risoluzione di un problema di salute. La notizia del ricovero di Crosetto ha suscitato particolare attenzione anche a causa di alcuni episodi sanitari precedenti che hanno coinvolto il ministro nel corso degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
