Guido Crosetto, ministro della Difesa, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di lunedì 8 ottobre presso l' Ospedale Fatebenefratelli sull'Isola Tiberina a Roma. Di che operazione si è trattato e come sta ora. L'intervento chirurgico del ministro alla Difesa Crosetto. Nel contesto di un complesso clima politico, il ministro della Difesa italiano ha dovuto sospendere i suoi impegni istituzionali per dedicarsi alla risoluzione di un problema di salute. La notizia del ricovero di Crosetto ha suscitato particolare attenzione anche a causa di alcuni episodi sanitari precedenti che hanno coinvolto il ministro nel corso degli ultimi mesi.

"È stato operato": il ministro Crosetto in ospedale, cosa succede