Più di cinquant’anni dopo il ritorno sulla Terra delle rocce lunari raccolte durante la missione Apollo 17, gli scienziati continuano a scoprire dettagli sorprendenti sulla composizione del nostro satellite naturale. Un team di ricercatori guidato da James W. Dottin III, professore assistente di scienze terrestri, ambientali e planetarie alla Brown University, ha analizzato campioni provenienti dalla valle Taurus-Littrow della Luna, rivelando una scoperta che potrebbe riscrivere ciò che sappiamo sulla formazione del sistema solare. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica JGR Planets, ha identificato nei materiali vulcanici lunari composti di zolfo con una firma isotopica radicalmente diversa da qualsiasi cosa presente sulla Terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È stato nascosto per 50 anni nella polvere lunare e lo abbiamo scovato: questo elemento non esiste sulla Terra