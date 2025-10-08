È solo mal di schiena Ma dietro quel dolore si nascondeva un tumore | morto a 38 anni in due mesi
All’inizio sembrava un semplice fastidio muscolare, uno di quei dolori che arrivano con il tempo e che si affrontano con un po’ di stretching e ironia. Un padre di famiglia scherzava con i figli, convinto che si trattasse soltanto dei primi segni dell’età. Nessuno, però, poteva immaginare che dietro quelle fitte improvvise, comparse a fine luglio, si celasse una malattia terribile. Quel dolore, inizialmente sopportabile, si è presto trasformato in una presenza costante e devastante. “Pregate per lei”. Ansia per la cantante, l’annuncio della sorella spaventa tutti: le sue condizioni Il dolore che non passava e la scoperta shock. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: schiena - dietro
Sinner da impazzire! Colpo dietro la schiena, il pubblico lo osanna
Alcaraz, è il punto del torneo? Colpo dietro la schiena e risate: il pubblico non ci crede!
Alcaraz, che magia! Colpo dietro la schiena e risate: è il punto del torneo?
La storia degli Oasis rivissuta attraverso i leggendari scatti di Jill Furmanovsky e le parole di Noel Gallagher. È il 1994, due fratelli salgono sul palco, uno impugna la chitarra, l’altro si posiziona davanti al microfono, mani dietro la schiena e mento all’insù, nell’ - facebook.com Vai su Facebook
Mal di schiena: come combatterlo anche in palestra, secondo l'esperto - Per fare luce su questi interrogativi (e sfatare alcuni miti), abbiamo intervistato Francesco Giudice (foto a sinistra), personal trainer di Aspresso Roma, esperto nel campo del recupero funzionale. Si legge su gazzetta.it
Mal di schiena: i consigli per prevenirlo - Il mal di schiena è un malanno molto comune, del quale si stima che soffrano circa 15 milioni di italiani. Segnala tgcom24.mediaset.it