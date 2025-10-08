E poi il buio di Andrea Festa illumina Fiumicino | la presentazione alla Grooveria

Fiumicino, 8 ottobre 2025 — Ci sono sere che non si dimenticano, quelle in cui le parole diventano luce e la musica sa trasformarsi in carezza, memoria, battito. È questo lo spirito con cui Cadenze Letterarie e La Grooveria aprono le porte a una nuova esperienza: un incontro che intreccia romanzo, storia e melodia, in un abbraccio collettivo che profuma di vita. Giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 19.30, nella cornice vibrante della Grooveria, prenderà vita un evento che non è solo presentazione letteraria, ma vera celebrazione di cultura e comunità. A condurre la serata sarà come sempre Dino Tropea capace di accogliere il pubblico e guidarlo in un viaggio fatto di emozione e pensiero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it