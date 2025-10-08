È nata la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe | le prime parole dall' ospedale

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego.”. Giulia De Lellis ha annunciato così sui social la nascita di Priscilla, la prima figlia avuta dal rapper Tony Effe. A corredo dell'annuncio, una foto in cui il neo papà tiene in braccio la piccolina, con tatuaggi e super orologio in bella vista. 🔗 Leggi su Today.it

