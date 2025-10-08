È morto Rajvir Jawanda il cantante e attore indiano è stato ricoverato d’urgenza dopo grave un incidente in moto Era in terapia intensiva da 11 giorni
Il cantante e attore indiano Rajvir Jawanda è morto oggi, 8 ottobre, a soli 35 anni al Fortis Hospital di Mohali, 11 giorni dopo aver riportato gravi ferite in un incidente motociclistico nei pressi di Baddi, nell’Himachal Pradesh. Era ricoverato in terapia intensiva. Il 27 settembre, mentre si recava a Shimla (capitale dello stato dell’Himachal Pradesh, nel Nord dell’India), la sua moto si è scontrata con un’auto, provocandogli un grave trauma cranico e spinale. I medici hanno trasferito subito Jawanda in terapia intensiva e lo hanno tenuto sotto stretto controllo. Nonostante le cure intensive, ha sofferto di insufficienza multiorgano (una condizione acuta e grave in cui più organi iniziano a malfunzionare simultaneamente a causa di un danno grave ndr) ed è deceduto alle 10:55. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: morto - rajvir
L’attore Rajvir Jawanda vittima di un incidente in moto: è morto a 35 anni
L’attore Rajvir Jawanda vittima di un incidente in moto: è morto a 35 anni - X Vai su X
L’attore Rajvir Jawanda vittima di un incidente in moto: è morto a 35 anni - Lo scorso 27 settembre è stato vittima di un incidente in moto: per evitare un gregge di pecore vagante ... Riporta fanpage.it
Tragico incidente in moto: addio al giovanissimo attore - Tragedia nel cinema: l'attore e cantante indiano Rajvir Jawanda è morto a 35 anni dopo un grave incidente in moto. Scrive donnaglamour.it