È morto Rajvir Jawanda il cantante e attore indiano è stato ricoverato d’urgenza dopo grave un incidente in moto Era in terapia intensiva da 11 giorni

Il cantante e attore indiano Rajvir Jawanda è morto oggi, 8 ottobre, a soli 35 anni al Fortis Hospital di Mohali, 11 giorni dopo aver riportato gravi ferite in un incidente motociclistico nei pressi di Baddi, nell'Himachal Pradesh. Era ricoverato in terapia intensiva. Il 27 settembre, mentre si recava a Shimla (capitale dello stato dell'Himachal Pradesh, nel Nord dell'India), la sua moto si è scontrata con un'auto, provocandogli un grave trauma cranico e spinale. I medici hanno trasferito subito Jawanda in terapia intensiva e lo hanno tenuto sotto stretto controllo. Nonostante le cure intensive, ha sofferto di insufficienza multiorgano (una condizione acuta e grave in cui più organi iniziano a malfunzionare simultaneamente a causa di un danno grave ndr) ed è deceduto alle 10:55.

