E’ morto Paolo Sottocorona storico meteorologo di La7

Addio al meteorologo Paolo Sottocorona. All’età di 77 anni, è morto oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, il volto delle previsioni del tempo di La7. A darne per primo notizia, Enrico Mentana: Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona ha scritto il Direttore del TGLa7 su Instagram. Una notizia sconcertante dal momento che fino a questa mattina, Sottocorona è andato in onda nel suo consueto spazio meteo all’interno di Omnibus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana) Chi era Paolo Sottocorona. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona ha cominciato la sua carriera nel 1972 quando entrò come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica Militare, dopo studi classici e quattro anni di ingegneria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - E’ morto Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7

