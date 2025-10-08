É morto Paolo Sottocorona meteorologo di La7 | aveva 77 anni

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio al metereologo Paolo Sottocorona, volto delle previsioni su La7, aveva 77 anni. Ad annunciarlo Enrico Mentana con un post sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - paolo

Caduto dal tetto mentre controlla le grondaie: è morto all’ospedale Gemelli Paolo Di Biagio. Aveva 74 anni. L’incidente a Priverno

Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni

È morto Paolo Garzia, storico magazziniere della Viterbese: per oltre 20 anni anima del Rocchi

201 morto paolo sottocoronaMorto Paolo Sottocorona: per anni volto del meteo La7 - E' morto Paolo Sottocorona, per anni volto delle previsioni del tempo del TgLa7. Da iltempo.it

201 morto paolo sottocoronaÈ morto il meteorologo Paolo Sottocorona. Aveva 77 anni. Il ricordo del TG La7 - Per anni è stato il volto delle previsioni su La7, apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il ... Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: 201 Morto Paolo Sottocorona