E’ morto Paolo Sottocorona il meteorologo de La7 più amato dagli italiani Stamane l’ultima previsione video

E’ morto oggi, per un malore improvviso, il meteorologo Paolo Sottocorona all’età di 77 anni. Aveva condotto anche questa mattina la rubrica del meteo, molto amata dagli italiani perché arricchita di foto, citazioni e spiegazioni tecniche. Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Morto Paolo Sottocorna, le ultime “previsioni” nel video. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - E’ morto Paolo Sottocorona, il meteorologo de “La7” più amato dagli italiani. Stamane l’ultima “previsione” (video)

