Si è spento all’età di 85 anni l’imprenditore Lino Giacomozzi, insieme a Giuseppe Fermani, aveva fondato alla fine degli anni 70’ la ‘F&G’ storica azienda specializzata nella produzione di accessori metallici per il settore moda. Sotto il peso degli acciacchi dell’età Lino Giacomozzi si è spento serenamente nella sua abitazione di Monte Vidon Corrado, attorniato dall’affetto dei familiari: i figli Sandro e Stefano, la nuora Laura, i nipoti Giorgia e Leonardo, ma anche dai tanti amici e conoscenti che con Lino nel corso degli anni hanno avuto modo di lavorare e socializzare. La ‘F&G’ è stata e continua ad essere una realtà che creato lavoro per tante famiglie del territorio, una visione che si è dimostrata una ricchezza per l’entroterra Fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Lino Giacomozzi, aveva fondato la storica azienda ‘F&G’