È morto John Gurdon il premio Nobel che aprì la strada alla pecora Dolly e alla clonazione degli animali
(Adnkronos) – All’età di 92 anni è morto Sir John Gurdon, biologo britannico che all’inizio degli anni ’60 introdusse un metodo rivoluzionario di manipolazione cellulare che portò alla clonazione del primo grande mammifero (la pecora Dolly). A dare l’annuncio della scomparsa è stata l’Università di Cambridge, dove Gurdon ha insegnato, fondato l’istituto che porta il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
