È morto John Gurdon il premio Nobel che aprì la strada alla pecora Dolly e alla clonazione degli animali

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – All’età di 92 anni è morto Sir John Gurdon, biologo britannico che all’inizio degli anni ’60 introdusse un metodo rivoluzionario di manipolazione cellulare che portò alla clonazione del primo grande mammifero (la pecora Dolly). A dare l’annuncio della scomparsa è stata l’Università di Cambridge, dove Gurdon ha insegnato, fondato l’istituto che porta il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

200 morto john gurdon il premio nobel che apr236 la strada alla pecora dolly e alla clonazione degli animali

© Ildifforme.it - È morto John Gurdon, il premio Nobel che aprì la strada alla pecora Dolly e alla clonazione degli animali

In questa notizia si parla di: morto - john

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto John Gurdon