È morto il meteorologo Paolo Sottocorona addio al volto delle previsioni di La7

Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo su La7, è morto oggi, mercoledì 8 ottobre, all’età di 77 anni. A darne l’annuncio è l’emittente televisiva di proprietà del gruppo Cairo, che di lui scrive: «In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi». Il meteorologo, in particolare, è sempre stato apprezzato dal pubblico «per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie». Gli studi classici e l’esperienza all’Aeronautica. 🔗 Leggi su Open.online

