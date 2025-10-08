Vincere il titolo costruttori con sei gare d’anticipo, a Singapore, era semplicemente inevitabile. Non per sminuire l’impresa, ma perché la McLaren 2025 ha dominato la stagione con una superiorità che non si vedeva da anni. A fine 2024 la squadra di Woking aveva rotto un digiuno di 26 anni, battendo la Ferrari all’ultimo round di Abu Dhabi. Ora, dodici mesi dopo, ha trasformato quella rinascita in un dominio totale. E pensare che all’inizio del 2023 la scuderia arrancava nelle retrovie. L’analisi è del Times. L’umbro Stella l’artefice del trionfo McLaren. Gran parte del merito va ad Andrea Stella, ingegnere di Orvieto, il team principal schivo e razionale che molti nel box considerano l’architetto della rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È l'italiano Stella il segreto della McLaren, ma ora la rivalità Norris-Piastri può diventare un boomerang (Times)