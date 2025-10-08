È la Roma di Soulé | gol e assist per Gasperini è intoccabile

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa Roma è la Roma di Matias Soulé. L’argentino arrivato dalla Juventus dopo un anno di ambientamento si è caricato la squadra sulle spalle ed è uno degli inamovibili di Gasperini. Il primo posto dei giallorossi passa dunque anche dai piedi del ragazzo di Mar del Plata.L’apprendistatoSoulé. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - soul

Roma, Gasperini cerca gol a centrocampo - Per il prossimo anno dobbiamo prendere calciatori che sappiano fare gol». Riporta ilmessaggero.it

Dybala a caccia del gol numero 200: come può essere ancora al top per la Roma - In Argentina, quando pensano alla felicità passata, ti dicono con un sorriso “Amigo, nada te puede quitar lo bailado”. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Roma Soul233 Gol