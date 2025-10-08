È la Roma di Soulé | gol e assist per Gasperini è intoccabile
Questa Roma è la Roma di Matias Soulé. L’argentino arrivato dalla Juventus dopo un anno di ambientamento si è caricato la squadra sulle spalle ed è uno degli inamovibili di Gasperini. Il primo posto dei giallorossi passa dunque anche dai piedi del ragazzo di Mar del Plata.L’apprendistatoSoulé. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - soul
DB SOUL… Roma! La PE 24 di @dbsoul_ è un’esplosione di colori accesi e pastello che richiamano la grande bellezza di questa stagione!!! Ecco il modello Roma di DB Soul in un meraviglioso celeste… Entra anche tu nel mondo DB Soul e trova il t - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Gasperini cerca gol a centrocampo - Per il prossimo anno dobbiamo prendere calciatori che sappiano fare gol». Riporta ilmessaggero.it
Dybala a caccia del gol numero 200: come può essere ancora al top per la Roma - In Argentina, quando pensano alla felicità passata, ti dicono con un sorriso “Amigo, nada te puede quitar lo bailado”. Lo riporta corrieredellosport.it