È improbabile che dal 10 ottobre Gmail scansionerà automaticamente con Gemini i messaggi degli utenti

Dday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia diffusa da blog, quotidiani e canali italiani sostiene che dal 10 ottobre Gmail analizzerà automaticamente le e-mail per fini pubblicitari. Eppure non sembra esistere alcuna funzione del genere. 🔗 Leggi su Dday.it

