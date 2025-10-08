È il solito mal di schiena E invece era un tumore e lo ha portato via in due mesi a 38 anni

All’inizio sembrava uno di quei fastidi che arrivano con l’età e che si affrontano con un po’ di stretching e qualche battuta ironica per sdrammatizzare. Un padre di famiglia scherzava con i figli dicendo che il dolore era dovuto «solo all’invecchiamento». Nulla faceva pensare che dietro quelle fitte, comparse all’improvviso a fine luglio, si nascondesse una malattia terribile. Nessuno poteva immaginare che quella sensazione, inizialmente sopportabile, si sarebbe trasformata in un dolore costante e devastante. >> “Pregate per lei”. Ansia per la cantante, l’annuncio della sorella spaventa tutti: le sue condizioni Per settimane ha provato a ignorarlo, convincendosi che bastasse un po’ di yoga per sentirsi meglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

