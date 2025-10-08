È il momento di un viaggio in Irlanda | tanti gli eventi organizzati per la festa celtica di Halloween tra musica e folklore Un' occasione per visitare il Paese

M ilano, 8 ott. (askanews) – L’Irlanda è la patria di Halloween e anche quest’anno l’isola si sta impegnando per celebrare la festa e le sue antiche radici celtiche. In tutto il Paese, il 31 ottobre è caratterizzato da ogni tipo di festeggiamenti spettrali e tradizionali, con eventi già molto famosi a cui se ne aggiungono di nuovi. Leggi anche › Film per Halloween? I nuovi e migliori horror 2024 da non perdere «La novità di quest’anno, oltre ai famosissimi festival di Puca e Derry Halloween – ha detto ad askanews Marcella Ercolini, direttrice Italia di Turismo irlandese – è che ci sono altri otto festival che sono stati sviluppati in altre città regionali, così da creare un Halloween diffuso in tutta l’isola, per poter viaggiare anche in mete e po’ meno blasonate, meno battute dagli altri turisti e quindi scoprire degli angoli nuovi in una forma più sostenibile di viaggio». 🔗 Leggi su Iodonna.it

