È giallo sulla salute di Dolly Parton parla la sorella | Pregate per lei

(askanews) – È giallo sulle condizione di salute di Dolly Parton. I fan della cantante statunitense sono in apprensione dopo che la sorella ha chiesto di pregare per la stella del country. Parton, 79 anni, la scorsa settimana ha rimandato i suoi prossimi concerti a Las Vegas a causa di “problemi di salute” non specificati e ha rivelato che avrebbe dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici. «È ora del mio tagliando, anche se non è il solito viaggio per vedere il mio chirurgo plastico!», aveva scritto sempre ironica sui suoi social. GUARDA LE FOTO Dolly Parton, foto: le acconciature capelli più belle tra parrucche e cofane. 🔗 Leggi su Amica.it

