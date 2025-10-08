È caduto nel fiume Il passeggino scivola dalle mani della nonna | tragedia in Italia in un istante

Ci sono mattine in cui tutto sembra scorrere secondo una tranquilla abitudine: il sole filtra tra gli alberi, l’aria è ancora fresca, e il mondo si muove lentamente al ritmo dei passi di chi accompagna i bambini, esce per una commissione o si gode un momento di quiete. Una semplice passeggiata, magari con un passeggino, può rappresentare un piccolo rito quotidiano, un frammento di normalità in una giornata come tante. Leggi anche: Bimbo di 6 anni precipita dalla finestra della scuola: è grave Ma bastano pochi secondi, un attimo di distrazione o un gesto involontario, per trasformare quella stessa quiete in una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È caduto nel fiume”. Il passeggino scivola dalle mani della nonna: tragedia in Italia, in un istante

In questa notizia si parla di: caduto - fiume

“È caduto nel fiume, all’improvviso”. Tragedia in Italia, giovanissimo: ricerche disperate

Pavia, continuano ricerche del ragazzo caduto nel fiume Po

Ragazzo di 16 anni disperso nel Po: sarebbe inciampato e caduto mentre camminava in riva al fiume

Bussi sul Tirino, Vigili del Fuoco rimuovono albero caduto nel fiume Pescara Una squadra dei Vigili del Fuoco di Alanno, con il supporto del nucleo fluviale di Pescara, è intervenuta per la rimozione di un grosso albero precipitato nell’alveo del fiume Pes - facebook.com Vai su Facebook

Torino, il passeggino sfugge alla nonna: bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume Dora Riparia, è grave - Un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all'altezza di lungo Dora Firenze, ... Riporta msn.com

Bimbo di tre mesi cade nel fiume col passeggino: studenti si tuffano per recuperarlo, è grave - Il piccolo era con la nonna quando si è verificato l'incidente. Come scrive today.it