È attivo il centro contro le discriminazioni per orientamento sessuale

A Marghera è nato un servizio che combatte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. È stato presentato mercoledì 8 ottobre dall’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, e si chiama Centro antidiscriminazione, Cad, rivolto a tutte le persone che abbiano subìto o stiano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

