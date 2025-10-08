E' alla guida e la sua auto prende fuoco lungo la Tosco Romagnola Est

Momenti di paura in strada ieri pomeriggio, 7 ottobre, sulla via Tosco Romagnola Est, nel Comune di San Miniato. Poco prima delle ore 18, il conducente di un'auto ha avvertito durante la marcia un forte odore di bruciato, segno che si era innescato un incendio. L'uomo ha avuto il sangue freddo e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: guida - auto

Isola d'Elba, guida l'auto della madre con un tasso alcolico oltre i limiti: denunciato

Guida assistita: come l’auto legge la strada e protegge chi guida

Folle gioco sul tetto dell’auto, alla guida una ragazza di 19 anni: il ferito è gravissimo

Un istruttore di guida aveva la patente scaduta, mentre un'automobile utilizzata per le lezioni pratiche non aveva l'assicurazione Una scuola guida a Somma Vesuviana è stata sanzionata dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook

I touchscreen delle auto distraggono troppo dalla guida? - X Vai su X

Tre ciclisti sono stati travolti e uccisi da un uomo alla guida della sua auto in provincia di Bari - Domenica mattina attorno alle 8:30 tre ciclisti sono stati travolti e uccisi da un uomo alla guida di un’auto su una strada provinciale vicino a Terlizzi, in provincia di Bari. ilpost.it scrive

Milano, a 14 anni guida di nascosto il Suv della madre e investe un uomo in scooter - Il minorenne ha provocato un incidente a Seveso che ha coinvolto un 70enne in scooter. Si legge su ilfattoquotidiano.it