Dybala Roma il futuro resta un rebus | i giallorossi prendono tempo sul rinnovo

Dybala Roma, congelato il rinnovo dell’argentino: nessuna trattativa in corso, decisione rimandata. Le ultimissime Il destino di Paulo Dybala resta avvolto nell’incertezza. Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2026, il rinnovo con la Roma non è al momento una priorità. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza giallorossa ha deciso di congelare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

