Dybala novità inaspettata nel futuro dell’ex Juve? C’entra il rinnovo con la Roma i giallorossi hanno preso una decisione molto chiara Ultime

Juventusnews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dybala potrebbe lasciare la Roma a parametro zero? La Roma frena sul rinnovo di contratto in scadenza a giugno del 2026. Il futuro di Paulo Dybala, ex numero 10 della Juventus e attuale stella della Roma, è avvolto nell’incertezza. Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il tema del rinnovo con il club giallorosso è tutt’altro che una priorità al momento. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sport, la dirigenza capitolina ha deciso di mettere la questione in stand-by, senza trattative in corso né incontri programmati con l’entourage del giocatore. Questa fase di stallo non nasce da dubbi sul valore tecnico della Joya, il cui talento cristallino è unanimemente riconosciuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

dybala novit224 inaspettata nel futuro dell8217ex juve c8217entra il rinnovo con la roma i giallorossi hanno preso una decisione molto chiara ultime

© Juventusnews24.com - Dybala, novità inaspettata nel futuro dell’ex Juve? C’entra il rinnovo con la Roma, i giallorossi hanno preso una decisione molto chiara. Ultime

In questa notizia si parla di: dybala - novit

Roma, le novità sul mercato e sul futuro di Dybala: le strade sono tre - Uno scenario pazzesco quello che si sta delineando in casa Roma: rivelazione in diretta, ecco il futuro di Paulo Dybala Nonostante il calciomercato estivo abbia chiuso ufficialmente i battenti da ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Dybala Novit224 Inaspettata Futuro