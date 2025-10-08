Dybala all' Altafini e Bailey per sbloccare le punte | Gasperini ritrova due assi

L'argentino e il giamaicano tornano a lavorare in gruppo in vista della sfida con l'Inter alla ripresa. Mentre oggi pomeriggio Friedkin incontra il tecnico, Ranieri e Massara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dybala all'Altafini e Bailey per sbloccare le punte: Gasperini ritrova due assi

In questa notizia si parla di: dybala - altafini

Dybala ancora out al derby per infortunio: lesione di basso grado alla coscia sinistra #asroma - facebook.com Vai su Facebook

Dybala all'Altafini e Bailey per sbloccare le punte: Gasperini ritrova due assi - L'argentino e il giamaicano tornano a lavorare in gruppo in vista della sfida con l'Inter alla ripresa. Scrive msn.com

Roma, il nuovo Dybala alla Altafini. E ora può spalmare l'ingaggio - Verrà utilizzato per quella che è la sua condizione, ma crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatore. Secondo corrieredellosport.it