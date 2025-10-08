Duplice omicidio a Paupisi Cosimo ucciso con una pietra | venerdì i funerali congiunti

Tempo di lettura: < 1 minuto Effettuata l’autopsia anche sul corpo di Cosimo Ocone, il quindicenne ucciso in casa a Paupisi dal padre Salvatore che aveva ammazzato poco prima la moglie e madre del ragazzo Elisa Polcino, l’autorità giudiziaria ha firmato il nulla osta per la restituzione delle salme. Secondo quanto si apprende, l’esame ha confermato quanto emerso già in un primo momento: anche Cosimo, come la madre Elisa, è stato colpito con una grossa pietra al capo. La morte sarebbe stata quasi immediata. I funerali di madre e figlio saranno celebrati congiuntamente venerdì alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Bosco a Paupisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

