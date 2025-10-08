Duplice omicidio a Paupisi Cosimo ucciso con una pietra | venerdì i funerali congiunti
Tempo di lettura: < 1 minuto Effettuata l’autopsia anche sul corpo di Cosimo Ocone, il quindicenne ucciso in casa a Paupisi dal padre Salvatore che aveva ammazzato poco prima la moglie e madre del ragazzo Elisa Polcino, l’autorità giudiziaria ha firmato il nulla osta per la restituzione delle salme. Secondo quanto si apprende, l’esame ha confermato quanto emerso già in un primo momento: anche Cosimo, come la madre Elisa, è stato colpito con una grossa pietra al capo. La morte sarebbe stata quasi immediata. I funerali di madre e figlio saranno celebrati congiuntamente venerdì alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Bosco a Paupisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: duplice - omicidio
Cadaveri di genitori e figlia trovati in casa in Francia: sospetto duplice omicidio dell’uomo
Orrore a Londra: star per adulti condannato per duplice omicidio con decapitazione e smembramento
Roma, duplice omicidio Villa Pamphili: “Kaufmann è il padre della piccola Andromeda”
è il prossimo evento della rassegna Neapolis25 al TRAM. Sabato 11 ottobre alle 20.00 Mirko Di Martino racconterà il duplice omicidio che sconvolse Napoli nel 1590. In scena ci saranno anche Vanessa Cioce e Donato Cervell - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Benevento, #Ocone confessa il duplice #omicidio. Lutto cittadino #1ottobre #Tv2000 #SalvatoreOcone #Papuisi @tg2000it - X Vai su X
Duplice omicidio Paupisi, Ocone confessa: ha ucciso moglie e figlio. La figlia operata al Neuromed nella notte - Duplice omicidio Paupisi: Ocone confessa, in carcere a Campobasso sorvegliato a vista. Segnala primonumero.it
Duplice omicidio Paupisi, Elisa uccisa con una pietra di 12 chili: oggi l’autopsia sul figlio Cosimo - Proseguono le indagini preliminari rispetto il duplice omicidio occorso a Paupisi lo scorso 30 settembre. Da ilsannioquotidiano.it